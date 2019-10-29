المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مكبرات

استغرب متابعون للدوري من الاستخدام السلبي من بعض الجماهير لمكبرات الصوت في المدرجات، وتحولهم إلى مدربين بتوجيه اللاعبين في أرضية الملعب، ما يخلق حالة من الارتباك الشديد لدى اللاعب، خصوصاً لحظة الانفراد بالمرمى أو في الدقائق الأخيرة.

«إنستغرام»

تراجع اتحاد لعبة رياضية أخيراً عن فتح خاصية التعليقات عبر حسابه في «إنستغرام»، بعد أن ظلت مغلقة فترة طويلة، بسبب الهجوم الذي كانت تشنه الجماهير على المسؤولين في الاتحاد، بسبب سوء النتائج الخارجية.

تهنئة

هنأ نادي الشارقة، على حسابه في «توتير»، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سالم سلطان، بمناسبة مولودته الجديدة، علماً بأن سلطان يعد من اللاعبين الشباب، وانتقل إلى الشارقة أخيراً قادماً من نادي الوحدة.