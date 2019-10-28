أبيض الناشئين يختتم معسكر دبي استعداداً لنهائيات آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم منتخب الناشئين مواليد 2004، أمس، تجمعه الداخلي الذي أقيم بمقر اتحاد الكرة لمدة ثلاثة أيام، في أولى محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين، المقررة في مملكة البحرين سبتمبر 2020.

وأدى أبيض الناشئين في ختام المعسكر تقسيمة مع فريق شباب الأهلي في ملعب ذياب عوانة، بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين، خصوصاً العناصر الجديدة التي ضمها الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم.

وشهد التجمع مشاركة 24 لاعباً، وقال مدير منتخب للناشئين، سالم اليعقوبي، إن التجمع حقق أهدافه من خلال الاطلاع على مستوى العناصر الجديدة التي تنضم للمنتخب للمرة الأولى، وكذلك الاطمئنان على العناصر التي كانت حاضرة في التصفيات، التي أقيمت في قرغيزستان، الشهر الماضي والتي تمكن خلالها الأبيض من الفوز في جميع المباريات، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يحرص دائماً على اكتشاف عناصر جديدة.