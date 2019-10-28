استقالة باروت من «الصقور».. وعبدالوهاب بديلاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مصدر مقرب من شركة نادي الإمارات لكرة القدم أن إدارة النادي أنهت التعاقد رسمياً مع المدرب العراقي، عبدالوهاب عبدالقادر، لقيادة الفريق الأول. وكان المدرب عبدالوهاب قد تمكن من قيادة خورفكان، في الموسم الماضي، للفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى والصعود لدوري الخليج العربي بعد أن مكث أبناء الخور 10 سنوات في دوري الهواة. وكانت إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات قد عقدت مؤتمراً صحافياً، مساء أمس، أعلنت خلاله قبول استقالة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عمر المزكي، ومدرب الفريق الأول عيد باروت، ومدير الفريق باسم عبدالله الشامسي، عقب اعتذارهم عن عدم إكمال المرحلة المقبلة نظراً إلى سوء نتائج الفريق خلال المرحلة الماضية، وخروج الصقور من بطولة كأس رئيس الدولة.