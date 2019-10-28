مدينة دبي الرياضية تستقبل عشاق الدراجات الهوائية 8 نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لفعالية «نبض دبي» لركوب الدراجات الهوائية على الطرقات الوعرة، عودة السباق بنسخته الـ14 إلى المجمّع الرياضي في مدينة دبي الرياضية في الثامن من نوفمبر المقبل، في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة.

ويُتيح برنامج الفعالية للدراجين المشاركين فرصة الاختيار من بين ثلاثة مسارات، بدءاً من المسار الملائم للعائلات، الذي يمتد لمسافة خمسة كيلومترات أو مسار الـ10 كم لمحبي المغامرات، ووصولاً إلى التحدي الكبير الذي يصل إلى مسافة 20 كم. وسيحظى الفائزون عند خط النهاية بباقة من الجوائز، التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم إماراتي.