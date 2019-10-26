محمد حارب في المنامة لحضور سباق النخبة للتجديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحضر المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، اليوم، منافسات السباق الختامي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي يتضمن سباقي كأس الشيخ خالد بن حمد آل خليفة (العموم)، وكأس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة (النخبة وفرق مجلس التعاون).

وتأتي زيارة حارب إلى المنامة تلبية لدعوة لجنة رياضات الموروث الشعبي الجهة المنظمة للحدث الكبير، والذي يحظى باهتمام كبير في الأوساط الرياضية البحرينية.

وكانت البحرين ممثلة في لجنة رياضات الموروث الشعبي، قد شاركت بقوة قبل أيام في منافسات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، وحقق القارب الخالدية 54 المركز الأول في الشوط الأول، ونال القارب فيكتوريوس 53 المركز الثاني في الشوط الثاني.

- منافسات السباق

الختامي لقوارب

التجديف المحلية

30 قدماً

في البحرين اليوم.