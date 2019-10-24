بعثة منتخب الشباب تغادر إلى معسكر طشقند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت صباح أمس إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بعثة منتخب الشباب لكرة القدم، لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 30 الجاري، حيث تضم البعثة 24 لاعباً، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا للشباب تحت 19 عاماً، المقررة في إيران نوفمبر المقبل.

ويخوض المنتخب مباراة ودية أمام أوزبكستان 30 الجاري، في آخر تجربة، قبل خوض التصفيات، بعد أن خاض عدداً من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، آخرها أمام ماليزيا في التجمع الأخير الذي أقيم بدبي، إضافة إلى المشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب التي احتل فيها مركز الوصيف.