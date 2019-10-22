المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ابتسامة

احتفظ لاعب عجمان، المالي تونغو دومبيا، بحالته المعنوية مرتفعة، رغم الإصابة المروعة أمام الظفرة وتسببت في كسر مضاعف في قدمه. وتداول مغردون في «تويتر» صوراً مختلفة للاعب وهو في المستشفى والابتسامة لا تفارقه.

برمان

ينتظر مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، الضوء الأخضر من الجهاز الطبي عن مدى إمكانية عودة لاعب الوسط أحمد برمان للمشاركة مع الفريق في لقاء الفجيرة. يذكر أن «الزعيم» سيفقد خدمات الثنائي جمال معروف ومحمد خلفان للإصابة.

مكبرات

طالب صحافيون يغطون مباريات الدوري، رابطة المحترفين بإيقاف مكبرات الصوت، خصوصاً تلك التي تكون بالقرب من الأماكن المخصصة لجلوسهم، كونها تتسبب في التشويش عليهم في أداء عملهم أثناء تغطية المباريات.