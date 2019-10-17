تتويج أبطال «الشراعية 60 قدماً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، صباح أمس، مراسم تتويج أبطال سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي نظمه النادي في الخامس من الشهر الجاري، في شواطئ دبي بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد حارب، ومدير إدارة السباقات هزيم القمزي.

وتسلّم ملاك ونواخذة وممثلو السفن الفائزة وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى الكؤوس المخصصة لهم، حسب النتائج المعتمدة، وهي السفينة العديد 30 لمالكها النوخذة محمد الرميثي (المركز الأول)، وفي الوصافة السفينة (زف زاف 59) لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة عبدالله المهيري، وفي المركز الثالث السفينة (رجام 18) لمالكها طارش القبيسي، وبقيادة ابنه النوخذة أحمد.

في جانب آخر يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي ينظمه النادي غداً بالتزامن مع انطلاق تحدي دبي للياقة.

ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة كبيرة من عشاق ومحبي رياضة التجديف من أبناء الدولة، وأيضاً من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت بطولة دبي في الموسم الماضي، ظهور أبطال التجديف من سلطنة عمان والبحرين.

- فازت باللقب

السفينة (العديد

30)، وحلت في

الوصافة (زف زاف

59)، وثالثة (رجام

18).