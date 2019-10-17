خليفة الحمادي: قلة التركيز وراء الخسارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرجع مدافع المنتخب الوطني خليفة الحمادي سبب خسارة منتخبنا لمباراة تايلاند في الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة للتأهل الى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، إلى قلة التركيز بسبب الضغط المتواصل من الفريق التايلاندي طوال زمن المباراة، ما أدى إلى حالة من الارتباك أحسن الفريق المنافس استغلالها وتسجيل هدفيه.

وقال: «تحسن مستوى المنتخب مع نهاية الشوط الأول، حينما سجل علي مبخوت هدف التعادل، وكنا الأفضل في بعض فترات الشوط الثاني خاصة في الدقائق الأخيرة، وكنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز أو حتى التعادل، وعلينا الآن العمل على تدارك سلبيات المباراة قبل مواجهة فيتنام». وعن قلة التجانس بينه وبين محمد العطاس في خط الدفاع، قال: «لا تبالغوا في مثل تلك الأمور، ولا تنسوا أننا نلعب لأول مرة في المباريات الرسمية بالتصفيات، ومن دون شك سيزداد التجانس خلال المباريات المقبلة».