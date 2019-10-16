«الرياضات البحرية» يحتفي بإنجاز «فيكتوري تيم» في بطولة العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجدت بعثة مؤسسة الفيكتوري تيم، العائدة من الولايات المتحدة الأميركية بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة (الفئة الأولى)، استقبالاً حافلاً لدى وصولها، أول من أمس، في مطار دبي الدولي.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة لدى وصولها مطار دبي أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية مهرة فلكناز، ومدير المراسم في الهيئة العامة للرياضة حسن الرمسي، وعضوا مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، غانم خميس المري وسعيد خليفة المري.

وقالت مهرة فلكناز إن إنجاز مؤسسة الفيكتوري تيم، وحصول زورق فيكتوري 3، بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، على لقب العالم «الفئة الأولى» يعتبر إضافة مميزة لسجل أبناء الإمارات الناصع.