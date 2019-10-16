الذكاء الاصطناعي يساعد الأنـدية على الاختيار الصحيح للاعبين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اختتمت أمس أعمال مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «معاً نصنع مستقبل الرياضة»، بعقد خمس جلسات شارك فيها العديد من المتخصصين والجهات والشركات المعنية بشأن الذكاء الاصطناعي، واختتمت بتوقيع اتفاقيات عدة بين مجلس دبي الرياضي وبعض الشركات والمنظمات المشاركة.

وتركزت الجلسة الأولى حول الدور الذي قام به الذكاء الاصطناعي في الابتكار والتطوير، لتقديم البيانات والمعلومات الدقيقة عن الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وكشف رئيس إدارة التكنولوجيا والإبداع في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جوهانس هولز ميولر، النقاب عن أن «فيفا» بات يتوافر لديه نحو أربعة ملايين قاعدة بيانات عن اللعبة بشكل عام والأفراد التي يمارسونها، وحدث ذلك بفضل التطور الهائل للتكنولوجيا في السنوات الأخيرة. وقال: «منذ قدوم إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي وهناك اهتمام كبير بالتكنولوجيا أو ما يطلق عليه الذكاء الاصطناعي، لتحسين تجربة كرة القدم، وتوفير أكبر قدر ممكن من العدالة، وقد شاهدنا في المونديال الأخير بروسيا كيف تطور الأداء، وبكلفة لا تعد عالية قياساً بالفائدة التي ستعود لتحسين تجربة كرة القدم، وتوفير أكبر قدر ممكن من العدالة بين الفرق والمنتخبات، وهذا الأمر تحقق بقدر كبير في المونديال الأخير إذا ما نظرنا إلى التكنولوجيا التي أدخلها (فيفا)، حيث استخدمنا ست تقنيات متطورة مقارنة بمونديال البرازيل 2014 الذي استخدمت فيه تقنية تكنولوجية واحدة فقط». وأضاف: «استطلعنا آراء الجماهير في ما إذا كانوا يريدون أن ندخل التكنولوجيا على مباريات كرة القدم، وكانت المفاجأة أن 81% منهم كانوا مؤيدين لتلك التقنية المتقدمة، فالمشجعون كانوا يريدون أن يشاهدوا أداءً أكثر عدالة ومتابعة دقيقة لما يقدمه اللاعبون على أرضية الميدان».

وبين: «أدخلنا أنظمة متطورة لتقديم بيانات صحيحة ودقيقة لأداء اللاعبين عبر 40 كاميرا موجودة داخل الاستوديوهات لتتبع اللاعبين وقراراتهم لحظة بلحظة، وقد حولنا ما قام به اللاعبون من مواقف إلى بيانات للاستفادة منها».

من جانبه قال عميد كلية التقنيات في جامعة بيزا الإيطالية أليسو روسي، إن التطور الهائل في التكنولوجيا أو ما يسمى تحديداً الذكاء الاصطناعي، ساعد الإداريين على اتخاذ القرارات السليمة في ما يتعلق باختيار اللاعبين.

وأضاف: «حينما تكون رئيساً لنادٍ وتريد أن تختار لاعبين لفريقك فستضع بالتأكيد رونالدو في مقدمة اختياراتك، لكن ماذا لو لم يكن لديك المال الكافي للتعاقد مع رونالدو؟ ستقوم باللجوء لقاعدة البيانات التي وفرها الذكاء الاصطناعي حول اللاعبين خاصة إذا لم يكونوا من المعروفين جيداً». وأوضح أن «هناك برامج موجودة في العالم تستطيع أن تقدم معلومات بسيطة وموضحة حول أداء اللاعبين سواء من حيث تمريراتهم الطولية أو القصيرة ونسبة قراراتهم السليمة التي اتخذوها على مدار موسم كامل، وهذا يجعل القرارات بالنسبة للإداريين سليمة بنسبة عالية من الدقة». وأكمل: «لم تعد البيانات متوافرة بالنسبة للاعبين فقط، بل ساعد الذكاء الاصطناعي على توفير بيانات عن 30 ألف فعالية عالمية لمعرفة درجات الأداء بالنسبة للرياضيين، وكيف نهض من خلال استخدامهم للتقنيات المتقدمة، وهذا التطور ما كان يحدث إلا بفضل التكنولوجيا».

فيما أشار رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، كولن ويبستر، إلى أن التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحليل الألعاب الرياضية واختيار نهج واضح للاعبين من خلال البيانات والمعلومات الدقيقة التي يقدمها ليصلوا إلى مستوى أعلى من الجانب الرياضي. وقال: «لم يعد دور الذكاء الاصطناعي قاصراً على المعلومات الدقيقة أيضاً لكنه أصبح يؤثر أيضاً في سلوكيات اللاعبين، فهم حينما يتدربون فإنهم يقدمون إنتاجاً أفضل ينعكس واقعه على ظهورهم على أرض الميدان، فاللاعبون أصبحوا يظهرون دوراً قيادياً أفضل حينما يلعبون أمام 65 ألف شخص في المدرجات، لقد عرفوا كيف يواجهون الجمهور في الملاعب وأمام شاشات التلفزيون بصورة أفضل وأكثر إنتاجية عما كانت عليه في السابق».

وأضاف: «في السابق كان هناك تخوف من مواجهة الذكاء الاصطناعي خاصة من قبل من يستخدمه في البيوت، لكن مع بدء الفهم الصحيح لهذه الآلة المتقدمة. الجميع قد تحسنت جودة ذكائه وعمله، وأتوقع أن يكون القادم أفضل مع ثورة التكنولوجيا المتطورة دائماً».

للإطلاع على تصريحات بعض المتخصصين والجهات والشركات المعنية بشأن الذكاء الاصطناعي خلال الجلسات الخمس، يرجى الضغط على هذا الرابط.