منتخب الشباب يدشن معسكره الداخلي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن المنتخب الوطني للشباب تحت 19 سنة، أمس، معسكره الداخلي في دبي ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كآس آسيا تحت 19 عاماً المقررة من الأول حتى العاشر من نوفمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الرابعة مع منتخبات: إيران (البلد المضيف)، قيرغيزستان ونيبال.

وتضم قائمة المنتخب 27 لاعباً استدعاهم المدير الفني فيردو ميلين وهم: راكان وليد، أحمد الحمادي، زايد الزعابي، عبدالله أبوبكر، نواف الحارثي، هزاع سبيت، حمدان عبدالرحمن، مبارك الزحمي، محمد الوافي (الجزيرة)، عيسى الحراصي (العين)، عبدالله المنهالي، راشد عبدالله، إسماعيل الزعابي (الوحدة)، حمدان حميد، عبدالرحمن، حارب عبدالله، محمد عيسى، خليفة عتيق (شباب الأهلي)، مبارك طارق، شهاب لشكري، (الوصل)، مايد الطنيجي (الرمس)، محمد المازم (النصر)، فهد الباروت (الإمارات) ، سيف الزعابي، ياسر البلوشي (اتحاد كلباء)، حمد المقبالي (الفجيرة).