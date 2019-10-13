الحتاوي مراقباً لمباراة طاجيكستان واليابان في تصفيات المونديال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم المراقب الدولي د محمد الحتاوي، بمراقبة المباراة التي ستجمع بين منتخبي طاجيكستان واليابان، ضمن منافسات المجموعة السادسة من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وتُقام في العاصمة الطاجيكية دوشامبيه الثلاثاء المقبل. وتضم المجموعة السادسة إضافة إلى اليابان وطاجيكتسان، منتخبي قرغيزستان ومنغوليا وميانمار. يذكر أن اليابان تتصدر المجموعة برصيد ست نقاط، في المقابل تحل طاجيكستان وصيفة بالرصيد نفسه (6 نقاط). ويذكر أنه تم اختيار محمد الحتاوي أخيراً مراقباً للمباراة التي جمعت بين منتخبي الكويت ونيبال ضمن التصفيات نفسها، وكانت قد انتهت بفوز الأول بسبعة أهداف مقابل لا شيء. وللحتاوي أيضاً مشاركات عديدة في فترات سابقة بمباريات مختلفة.

المباراة تُقام في العاصمة الطاجيكية دوشامبيه.