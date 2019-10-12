500 دراج يشاركون في الجولة التحضيرية لــ «تحدي سبينس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك ما يزيد على 500 دراج في الجولة التحضيرية الثانية لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات، التي أقيمت صباح أمس لمسافة 65 كم على مضمار القدرة. واستمتع المشاركون وعائلاتهم والجمهور الذي حضر لمتابعة الحدث بأجواء مهرجانية، حيث أقيمت العديد من الفعاليات. ومن المقرر أن تقام جولات برايم ميديكال سنتر للصغار في 28 نوفمبر في دبي أوتودروم على مسافات مختلفة (2.5 كم، 15 كم، 30 كم)، وذلك للأطفال ما بين ست سنوات و15 سنة. بينما تقام الجولة التحضيرية الثالثة والأخيرة للتحدي لمسافة 85 كم على مضمار دبي أوتودروم في الأول من نوفمبر، قبيل انطلاق التحدي الرئيس في 29 من الشهر نفسه.