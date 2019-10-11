«أقوى رجل في العالم» يظهر في دبي 24 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة «أقوى رجل في العالم» عن انطلاق مسابقة رفع أثقل وزن في العالم 24 الشهر الجاري في برج بلازا. وقالت في بيان أمس: «ستتيح هذه المسابقة فرصة للرياضيين الأبطال لتسجيل رقم قياسي عالمي في محاولة منهم لكسر الرقم القياسي الحالي الذي يبلغ 500 كغ والمسجل باسم الرياضي البريطاني الشهير إيدي هولز».

وأضافت «ستقام الفعالية المجانية المفعمة بالتشويق في برج بلازا المطل على برج خليفة، وسط أجواء احتفالية على وقع الإيقاعات الموسيقية التي يقدمها منسق الأغاني، كما ستتاح الفرصة أمام الحضور لتناول المأكولات التي تقدمها حافلات الطعام المنتشرة حول المكان، ومشاهدة عروض القوة الخارقة بفعاليات مسابقة «أقوى رجل في العالم» خلال عطلة نهاية الأسبوع.