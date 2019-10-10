المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كينو

كشفت صحيفة «ريفيستا كولورادو» البرازيلية أن لاعب الجزيرة، البرازيلي ماركوس كينو، رفض عرضاً للانتقال إلى إنترناسيونال البرازيلي، مشيرة إلى أن لاعب بالميراس السابق، فضل الرحيل عن بيراميدز إلى «فخر أبوظبي»، وعدم العودة إلى الدوري البرازيلي.

إعلام

فضّل مسؤول عدم نشر خبر انضمامه إلى الاتحاد القاري، بعد أن وقع الاختيار عليه، أخيراً، نظراً لخبرته الكبيرة، ويعود السبب إلى خوفه من غضب أعضاء في الاتحاد المحلي من ظهوره الإعلامي على صفحات الجرائد لحبهم الكبير للشهرة.

تصريح

رفض لاعب في دوري الخليج العربي إعطاء تصريح صحافي عند سؤاله، معللاً ذلك بأنه يريد أن يحصل على فترة نقاهة من التصريحات الصحافية لمدة موسمين.