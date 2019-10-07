العصيمي: دبي ستقدم واحدة من أفضل البطولات البارالمبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى، التي ستقام في دبي من السابع إلى 15 نوفمبر المقبل، وفريق بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى، سلسلة من الاجتماعات لإجراء مراجعة شاملة للأعمال التحضيرية للحدث.

حضر الاجتماع خمسة من أعضاء اللجنة، ورؤساء اللجان المختلفة، لمراجعة خططهم واستكمال آخر التطورات، وقام الفريق أيضاً بزيارة إلى نادي دبي لأصحاب الهمم، كما التقى الفريق بمطار دبي وخطوط «طيران الإمارات» لضمان التسهيلات خلال وصول الوفود المتوقع وصولها نهاية الشهر الجاري، وتم عقد اجتماعات متسلسلة مع مؤسسة دبي للإعلام، والتشاور حول مختلف جوانب الإرسال وأماكن البث التلفزيوني المباشر.

وعبّر رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، عن سعادته بالاستعدادات القائمة، وقال: «نحن على ثقة بأن دبي ستقدم واحدة من أفضل البطولات، وفي غضون أيام قليلة سنكون على استعداد لاستقبال واستضافة 130 دولة وأكثر من 1500 رياضي».