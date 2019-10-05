الظفرة يحقق انتصاره الأول في دوري اليد من بوابة مليحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خطف الظفرة انتصاره الأول في دوري أقوياء كرة اليد للموسم الحالي، بفوزه على الوافد الجديد ومضيفه فريق مليحة بفارق هدفين، وبنتيجة «29-27»، وذلك في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في انطلاق الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب.

وبانتصاره هذا رفع الظفرة رصيده إلى النقطة السابعة، فارضاً نفسه على كل من الجزيرة والعين في المركز الخامس، فيما حافظ مليحة رغم خسارته على المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

وفرّط مليحة في فرصة خطف انتصاره الرابع على التوالي، بعد أن نجح أصحاب الضيافة في إنهاء الشوط الأول بفارق «13-12»، عقب شوط ثاني عرف من خلاله الظفرة كيفية استعادة اتزانه وحسم المباراة لصالحه «29-27».

ويدين الظفرة في تحقيق الفوز لتألق نجمه الدولي السابق أحمد صقر بتسجيله لـ13 هدفاً، فيما تألق لمليحة نجمه المصري عمر حجاج بتسجيله 11 هدفاً.