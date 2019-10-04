اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل لمقيّمي قضاة الملاعب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم اتحاد كرة القدم، أمس، في مقره بدبي، ورشة العمل الثانية لمقيّمي قضاة الملاعب للموسم الكروي 2019-2020 بمشاركة 18 مقيّماً محلياً. وتضمن برنامج ورشة العمل التي حاضر بها مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة، علي الطريفي، مراجعة تقارير مقيّمي قضاة الملاعب الذين كُلِفوا بإدارة مباريات الجولتين الأولى والثانية لبطولة دوري الخليج العربي، وكذلك استعراض تقرير إلكتروني جديد لتقييم أداء الحكام متوافق مع تقرير تقييم الحكام المتبع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتقام الورشة في إطار حرص لجنة وإدارة الحكام باتحاد الكرة على تطوير عمل المقيّمين، ودعم كل عناصر المنظومة التحكيمية بإعدادهم بالشكل الأمثل لإدارة كل المباريات في مختلف المسابقات المحلية.