إنذار 7 فرق لعدم وجود أطباء مرافقين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط خلال اجتماعها أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، توجيه عقوبة لفت نظر الى سبعة أندية هي: النصر والعين والوصل وخورفكان وشباب الأهلي والشارقة والظفرة، لعدم وجود أطباء مرافقين لمباريات هذا الأندية في الجولة الماضية بدوري تحت 21 سنة، علماً بأن الشارقة لعب مع اتحاد كلباء والنصر مع عجمان والعين مع الوصل وخورفكان مع حتا وشباب الأهلي مع الفجيرة.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي في تصريحات صحافية: «لجنة الانضباط ستقوم بمضاعفة العقوبة المقررة بحق هذه الأندية في حال تكرار المخالفة».