العامري: جاهزون لرعاية جائرة أفضل لاعب «عيناوي»

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة للتمور، الشريك الفرعي لنادي العين الرياضي الثقافي، مسلم العامري، إنهم جاهزون لرعاية جائزة أفضل لاعب عيناوي في كل شهر، وإنهم يعتبرون أنفسهم جزءاً من مجتمع مدينة العين وسيكونون جاهزين للمشاركة في كل المبادرات التي تخدم الرياضة، خصوصاً التي تكون لها علاقة مباشرة مع الجماهير، مشيراً إلى أنهم سيدرسون الفكرة مع إدارة النادي تمهيداً لتطبيقها.

وأكد مسلم العامري حرص الفوعة على دعم كافة المؤسسات في الدولة بشكل عام والمؤسسات الرياضية بشكل خاص، نظراً لارتباطها بقطاع الشباب الذين يمثلون عنصراً أساسياً للنهوض بالمجتمع، كما أن شركة الفوعة بصفتها أكبر شركة منتجة للتمور في العالم، تلتزم بدعم الفعاليات الرياضية وتشجع الرياضيين كواجب وطني للمساهمة في تعزيز القيم الرياضية بين أفراد المجتمع، والعمل على نمو القطاع الرياضي الإماراتي على مستوى العالم.

وجددت شركة الفوعة للتمور في مؤتمر صحافي أمس باستاد هزاع بن زايد رعايتها لنادي العين لمدة ثلاث سنوات لتتواصل العلاقة بين الطرفين، والتي بدأت منذ عام 2011 وظلت خلالها الشركة الوطنية تدعم النادي بأجود أنواع التمور التي تنتجها في مزارعها.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، سعيد المهيري، أنهم يعتزون بالشراكة الناجحة مع جميع رعاة النادي، من بينها شركة الفوعة للتمور، وقال: «العلاقة بين النادي والفوعة ظلت مستمرة منذ عام 2013، ونؤكد حرصنا على تحسين الخدمات المقدمة لجماهير «الزعيم» من خلال التعاون المشترك مع جميع رعاة النادي بمختلف المجالات».