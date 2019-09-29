27 لاعباً يشاركون في انطلاق معسكر أبيض الشباب بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن المنتخب الوطني للشباب أول من أمس، معسكره الداخلي بدبي في إطار تحضيراته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا للشباب تحت 19 عاماً المقررة في إيران نوفمبر المقبل، حيث يلعب الأبيض ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إيران (المستضيفة) وقيرغيزستان، ونيبال.

ويؤدي الأبيض تدريباته في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي تحت قيادة المدرب ميلين بمشاركة 27 لاعباً هم: راكان صالح، أحمد الحمادي، زايد الزعابي، مايد خميس، عبدالله حسن، نواف الحارثي، خاطر سبيت، حمدان عبدالرحمن (الجزيرة)، عبدالله المنهالي، راشد مال الله، محمد الظاهري، إسماعيل الزعابي (الوحدة)، سلطان عمر الزعابي (بني ياس)، حمدان حسن، عبدالرحمن عادل، حارب عبدالله سهيل، محمد جاسم، خليفة عتيق (شباب الأهلي)، مبارك طارق مطر، شهاب لشكري (الوصل)، مايد الطنيجي (الرمس)، محمد المازم، عبدالله البلوشي (النصر)، فهد طارش (الإمارات)، سيف الزعابي، ياسر البلوشي (اتحاد كلباء)، حمد المقبالي (الفجيرة).

وقال مدير المنتخب بدر أحمد، في تصريحات صحافية، إن مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا للشباب والتي أقيمت أخيراً في فلسطين، أسهمت بشكل كبير في ارتفاع مستوى الفريق، بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها قبل خوض معترك التصفيات.

المنتخب يواصل تحضيراته للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 19 سنة.