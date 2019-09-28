اتحاد الكرة يشيد بمبادرة مدرسية لتكريم لاعبي منتخب الناشئين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ثمّن اتحاد كرة القدم مبادرة إدارة مدرسة سيف اليعربي للتعليم الثانوي في مدينة كلباء بتكريم الطالبين سلطان عادل محمد (هداف منتخب الناشئين)، وسيف سعيد الزعابي (حارس المنتخب)، وذلك بمناسبة تأهل الأبيض الصغير (تحت 16 سنة) إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في البحرين العام المقبل، بعد أن جمع الأبيض العلامة الكاملة في التصفيات التي أقيمت في قيرغيزستان أخيراً.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، محمد عبيد اليماحي، في تصريحات صحافية، أن «تكريم إدارة المدرسة للاعبي المنتخب خطوة يحتذى بها وتحفز الهمم وترفع معنويات هذا الجيل الواعد، خصوصاً أنهم مقبلون على تحدٍّ قاري قوي في نهائيات كأس آسيا للناشئين».

وقدّم اليماحي، الذي كان رئيساً لبعثة المنتخب في قيرغيزستان، درع اتحاد الكرة لمدير النطاق راشد سعيد الكثيري، ومحمد سالم المراشدة مدير المؤسسة التعليمية، بحضور يوسف صقر الحفيني، وعبدالله صالح خميس محمد، وأحمد راشد النقبي من إدارة المدرسة.