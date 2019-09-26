المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأشيرة

تخلف مدرب منتخب وطني للعبة فردية عن مرافقة المنتخب في بطولة خارجية، بسبب عدم انتهاء إجراءات استخراج تأشيرته، وهو ما تسبب في عدم مرافقته المنتخب.

حكم

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة رشحت حكم كرة القدم أحمد عيسى درويش، للحصول على الشارة الدولية بديلاً عن الحكم الدولي حمد علي يوسف، الذي أعلن اعتزاله أخيراً التحكيم الدولي بسبب ظروف خاصة.

ابتكار

ابتكر رئيس مجلس إدارة إحدى شركات كرة القدم في دوري المحترفين، طريقة جديدة للتخلص من ضغوط وكلاء اللاعبين الذين عرضوا عليه لاعبين من القارة الإفريقية، إذ أكد لهم أن النادي حدّد 2700 درهم فقط راتباً شهرياً لأي لاعب يسجل في فئة المقيمين.