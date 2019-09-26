الأبيض الأولمبي يترقب قرعة نهائيات كأس آسيا اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُسحب اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند خلال الفترة من 8 إلى 26 يناير المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

وتأهل الأبيض الأولمبي إلى النهائيات بعد تصدره للمجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات السعودية ولبنان والمالديف ولعبت مبارياتها في شهر مارس الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث جمع الأبيض سبع نقاط بعد فوزه على لبنان 6-1 وعلى المالديف 3-0، فيما تعادل مع المنتخب السعودي 1-1.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى أربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات ستلعب بنظام الدوري من دور واحد بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية (دور الثمانية)، علماً أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربعة مستويات حسب الترتيب النهائي للنسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في الصين 2018، حيث سيكون منتخبنا الذي عاد للمشاركة في البطولة بعد غيابه عن النسخة الماضية بالمستوى الرابع مع منتخبات سورية وإيران والبحرين، فيما ضم المستوى الأول منتخبات تايلند وأوزبكستان وفيتنام وقطر، والمستوى الثاني منتخبات كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، والمستوى الثالث منتخبات الصين وأستراليا والأردن والسعودية.

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفي حال تواجد منتخب اليابان (مستضيف دورة الألعاب الأولمبية) ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتم تأهيل صاحب المركز الرابع مباشرة إلى الأولمبياد.

ويُمثل اتحاد كرة القدم في حفل مراسم القرعة جمال بوهندي مدير المنتخب الأولمبي، وماسيج سكورزا مدرب المنتخب.

وكانت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة قد اعتمدت خلال اجتماعها الأخير برنامج إعداد المنتخب الأولمبي للنهائيات، حيث يُقيم المنتخب معسكراً خارجياً خلال أيام «فيفا» بشهر أكتوبر في سنغافورة وفيتنام يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام سنغافورة وفيتنام، وفي شهر نوفمبر سيخوض المنتخب بطولة دولية ودية بدبي خلال أيام «فيفا» بمشاركة ستة منتخبات آسيوية.