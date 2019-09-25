محمد بن راشد يستقبل أبطال العالم للشباب والناشئين للقدرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مكانة دولة الإمارات في مجال سباقات القدرة تتعزز عاماً تلو الآخر، بفضل أبطالها الذين يضيفون بوصولهم إلى منصات التتويج في المحافل الدولية، مزيداً من الإنجازات التي ترسّخ اسم الإمارات في سجلات الفوز والنصر، بكل ما تتمتع به من مكانة رفيعة في مجال رياضات الخيل عموماً، وأجيال واعدة من أبطال قادرين على إثبات جدارتهم واستحقاقهم الفوز، ضمن أكبر المنافسات وأهمها على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، فرسان الإمارات، الذين توّجوا قبل أيام ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، التي أقيمت بمدينة بيزا الإيطالية في إقليم توسكانا، لمسافة 120 كلم، وذلك ضمن المجلس الأسبوعي بقصر سموه في زعبيل.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالمستوى المتميز الذي قدمه فرسان الإمارات في هذا المحفل الرياضي العالمي، والذي كانت ثمرته الوصول إلى منصة التتويج ونيل لقب البطولة عن جدارة، مؤكداً سموه أن المستوى الرفيع الذي يظهر به فرسان الإمارات في جميع سباقات القدرة، سواء ما يُقام منها على أرض الإمارات مستقطبةً مشاركة إقليمية وعالمية واسعة، أو تلك التي تُعقد منافساتها في مناطق متفرقة من العالم، يحفظ لدولة الإمارات حضورها القوي والمؤثر في سجلات الفوز.

وهنّأ سموه الأبطال الفائزين ببطولة العالم للقدرة، لاحتفاظهم بلقب المونديال في فئتَي الفرق والفردي، للسباق الذي شهد مشاركة نخبة الفرسان من 35 دولة، متمنياً سموه لهم ولجميع فرسان الإمارات مزيداً من النجاح والتوفيق، وداعياً سموه إياهم إلى مواصلة العمل على رفع مستوى أدائهم وتعزيز رصيدهم من الخبرات التي تمكنهم من تسجيل المزيد من الإنجازات، ليبقى اسم الإمارات دائماً في القمة، ولتظل المنافسة الإماراتية رقماً صعباً في سباقات القدرة حول العالم.

وحضر اللقاء أيضاً، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي.

وكان منتخب الإمارات حصد الميدالية الذهبية والعلامة الكاملة في الفرق ضمن بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة في إيطاليا، بعد التألق الكبير للفريق، المكون من: البطل سعيد المهيري، وشاهين المزروعي (الوصيف)، وسيف المزروعي صاحب المركز الثالث، بينما أحرز الفارس فارس المنصوري المركز الرابع، وتلاه في المركز الخامس الفارس سيف بالجافلة.

دعا نائب رئيس الدولة الفرسان إلى مواصلة العمل على رفع مستوى أدائهم وتعزيز رصيدهم من الخبرات، لتسجيل المزيد من الإنجازات، وليبقى اسم الإمارات رقماً صعباً في سباقات القدرة حول العالم.