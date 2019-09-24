أهلي: مشاركة منتخب التنس في كأس ديفيز مشرفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتبر نائب رئيس اتحاد التنس، أحمد أهلي، أن مشاركة منتخب الإمارات لتنس الرجال في كأس ديفيز، التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان «مشاركة مشرفة، وتعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس الاتحاد للمنتخبات الوطنية».

وقال أهلي، في بيان له، إن المنتخب فاز في ثلاث مباريات متتالية بنتيجة (3-صفر) على منتخبات كمبوديا وطاجيكستان وقيرغيزستان، قبل أن يخسر في النهائي أمام أوقيانوسيا باسيفيك (2-صفر)، الذي يضم أفضل لاعب في البطولة والمصنف الـ455، والذي عانى كثيراً قبل الفوز على قائد منتخبنا عمر بهروزيان، بمجموعتين مقابل مجموعة (7-5)، (6-3)، (3-6)، علماً بأن لاعبنا عمر من مواليد 1982، ولاعب أوقيانوسيا مواليد 1994. وبهذه النتيجة لم يتأهل منتخبنا، بسبب خسارته صدارة المجموعة.