نادي دبي يعقد دورة في إسعاف الرياضيين من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم عن عقد دورة طبية، في مركز تأهيل القادة، لإسعاف الحالات الطارئة من الرياضيين أصحاب الهمم، استعداداً لبطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى (دبي 2019).

وقال النادي إنه عقد الدورة لمدة يومين، بمشاركة 74 دارساً، بينهم أخصائيو العلاج الطبيعي والأطباء والممرضون من إسعاف دبي وهيئة الصحة في دبي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف رفع مستوى الوعي لأندية أصحاب الهمم، وقطاع الرياضة والطب بشكل عام.

وقال البروفيسور أفرايم كريمر، رئيس طب الطوارئ، المستشار الطبي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إنه «تمت مناقشة وعرض كيفية علاج المرضى والإصابات والتعامل معها مثل إصابات الرأس، وحوادث الإصابات الجماعية، والتخطيط، ومكافحة المنشطات».