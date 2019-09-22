المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتقاد

انتقد عضو في إحدى اللجان الخاصة بشركة العين لكرة القدم، مدرب الفريق الكرواتي، إيفان ليكو، بسبب التشكيلة التي اعتمد عليها في مباراة اتحاد كلباء، موضحاً أثناء حضوره مباراة النصر والوصل، أن ليكو يفتقد الرؤية الفنية الصحيحة.

الكمالي

شوهد لاعب الوحدة، حمدان الكمالي، يتابع مباراة الفجيرة على سرير المستشفى من هاتفه النقال، بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته في رأسه خلال الشوط الأول. وأجريت له فحوص أثبتت سلامته من أي إصابة خطيرة.

شوكوروف

حرص محترف الشارقة، الأوزبكي شوكوروف، على الالتقاء بعدد من مشجعي «الملك» بعد ختام مباراتهم الافتتاحية في الدوري أمام خورفكان. وشكر اللاعب الجمهور على مساندته ودعمه له، بعد عودته أخيراً من إصابة طويلة.