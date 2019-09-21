«تحدي سبينس للدراجات» يقام 29 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حدّد يوم 29 نوفمبر المقبل، لإقامة الدورة السنوية العاشرة لـ«تحدي سبينس دبي 92 للدراجات» لمسافة 100 كم. وأقيمت أمس على مضمار القدرة أولى جولات التحدي التحضيرية الثلاث لمسافة 45 كم، بمشاركة 450 دراجاً.

وقال مدير عام التسويق في سبينس، مورن فوري، في تصريحات صحافية: «تشكل الدورة السنوية العاشرة للتحدي علامة فارقة لسبينس، حيث نما الحدث وتطور على مر السنين، واستقطب إليه الكثير من الدراجين من مستويات مختلفة.

يذكر أنه ستقام جولات الصغار (6 إلى 15 سنة) لمسافة 2.5 كلم، و15 كلم، و30 كلم في «دبي أوتودروم» يوم الخميس 28 نوفمبر، أي قبل السباق الرئيس بيوم واحد.