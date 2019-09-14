خدمات متنوّعة لتعزيز الحضور الجماهيري في «السوبر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خصصت رابطة المحترفين مجموعة من الخدمات لتعزيز الحضور الجماهيري في مدرجات استاد آل مكتوم اليوم، خلال القمة المرتقبة بين شباب الأهلي والشارقة على كأس سوبر الخليج العربي. وأكدت الرابطة في بيان صحافي، أنها وفرت مجموعة من الخدمات تشمل تخصيص أربع حافلات بالتنسيق مع الشارقة وشباب الأهلي وهيئة الطرق بدبي، وذلك لنقل الجماهير من محطة ميترو عود ميثاء إلى استاد آل مكتوم، بمعدل حافلتين لجماهير كل فريق. كما وفرت مكتب الأمانات بالقرب من كشك التذاكر، يتم فيه حفظ المقتنيات الشخصية التي لا يسمح بدخولها الملعب. وسيكون كذلك بإمكان أصحاب الهمم الدخول مجاناً باستخدام البطاقة الموسمية الصادرة من الرابطة، وعبر البوابة 7 لجمهور الشارقة، و17 لجمهور شباب الأهلي، كما سيعمل 300 متطوع من «مارشال الإمارات» لخدمة الجمهور.