لوفانور: الفوز بالسوبر سيكون أفضل بداية للموسم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتبر المولدوفي لوفانور هنريكي لاعب نادي شباب الأهلي، أن الفوز بلقب كأس سوبر الخليج العربي سيكون أفضل بداية للموسم الجديد بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أن الحصول على بطولة قبل انطلاقة دوري الخليج العربي سيعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم ويهيئ الأجواء أكثر، ويحفز الجميع على العمل بقوة أكبر من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات في الموسم المقبل.

واعترف لوفانور بصعوبة المهمة أمام فريق الشارقة المتوج بلقب دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، مبيناً أن تنافس الفريقين في لقب كأس السوبر جاء بعد فوز كل فريق ببطولة مهمة، وهو ما يعني أنهما فريقان كبيران يملكان الرغبة والطموح للوصول إلى منصات التتويج. وأوضح لوفانور أن الشارقة عزز صفوفه بعدد من العناصر المميزة من اللاعبين الإماراتيين، إضافة إلى الاستعانة بمهاجم أجنبي بديلاً لويلتون سواريز، متوقعاً أن يكون المنافس في كامل قوته، وهو ما يلزمهم بالقتال طوال زمن المباراة وبذل كل الجهد من أجل التتويج باللقب.

وقال في تصريحات صحافية: «يجب أن نحتفظ بقوتنا، علينا ألا ندخر أي جهد في هذه المباراة التي لا تحتمل القسمة على اثنين، علينا تحقيق هذه البطولة والتتويج بلقبها لتكون خير انطلاقة للموسم الجديد».