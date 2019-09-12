المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حرج

اعتبر رئيس مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، أن رئيس شركة الوحدة لكرة القدم أحمد الرميثي، وضع جميع المسؤولين بالأندية في حرج بالغ بعد تصريحه بأنه سيكون أول المغادرين لنادي الوحدة في حال لم يحقق لقب الدوري.

توتي

سلطت وسائل الإعلام في ماليزيا الضوء على نجم هجوم المنتخب علي مبخوت، بعد تسجيله هدفين في مرمى منتخب بلادها، أول من أمس، إذ وصفته بأنه «توتي الخليج»، قائلة إن اللاعب قتل أحلامهم في الفوز على الأبيض وانتزاع النقاط الثلاث.

دور

تساءل مشجعون عن دور المكتب التنفيذي لدوري الدرجة الأولى، الذي أعلن عنه أخيراً، وعن ماهية مبادراته الأولى في الموسم المقبل، بجانب مدى الفائدة المرجوة من هذا المكتب في خدمة جمهور أندية الهواة.