إغلاق التسجيل في «تحدي الثلج» غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يغلق باب التسجيل في بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج)، التي ينظمها سكي دبي بدعم مع مجلس دبي الرياضي، للعام العاشر على التوالي يوم غدٍ، والتي تأتي في إطار نشر ثقافة الرياضات الثلجية.

تقام منافسات البطولة يوم 20 الجاري في سكي دبي بمول الإمارات، ضمن أربع فئات، هي: المحترفين والمتمرسين والشركات والهواة، ويتاح التسجيل في البطولة للرجال والنساء من عمر 16 عاماً فما فوق، وسيتم تخصيص جزء من رسوم التسجيل للأعمال الخيرية، في إطار المسؤولية المجتمعية.

ويتضمن السباق أكثر من 16 عائقاً جليدياً متنوعاً، تم تصميمها بما يجعل المشاركين في البطولة يواجهون مختلف التحديات التي تتطلب مهارة في التعامل مع كل منها، وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق.