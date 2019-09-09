المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نيغريدو

كتب لاعب النصر، الإسباني نيغريدو، تعليقاً على مقطع فيديو نشره أحد المشجعين النصراويين في «إنستغرام»، للقطة أوقف فيها الحكم مباراتهم مع شباب الأهلي، لإنذار لاعب من الأخير، وقال: «أوقف فرصة للنصر من أجل إنذار».

تغريدة

طلب مسؤول إعلامي في أحد الأندية التغريد على الـ«سوشيال ميديا» بموقف يخص مباراة فريقه، وهو ما أثار غرابة لدى الصحافيين الذين اعتادوا عدم تجاوب النادي معهم، وبالفعل غرد بعض الصحافيين في حين رفض آخرون.

مفاوضات

المفاوضات مازالت جارية لمحاولة شراء حقوق نقل مباراة منتخبنا مع ماليزيا على قنواتنا الرياضية، رغم أن التلفزيون الماليزي اشترى الحقوق على الفضائية الماليزية.