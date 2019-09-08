المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسرة

صعد مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، إلى مدرجات استاد زعبيل عقب فوز «الذئاب» على الوصل في كأس الخليج العربي، إذ حرص على تلقي التهنئة من أسرته التي شجعت الفجيرة بحرارة طوال المباراة.

بوراوي

وصف المحلل الرياضي رضا بوراوي تعاقدات العين الجديدة بأنها دون المستوى، خصوصاً صفقة الجزائري عبدالرحمن مزيان، والتوغولي لابا كودجو، مؤكداً أن التعاقد مع البرازيلي كايو هو الصفقة الأبرز.

استفسار

وجه أحد لاعبي أندية دوري الخليج العربي، استفساراً للجهاز الفني في فريقه، عن سبب عدم الدفع به، رغم أن إدارة النادي استغرقت وقتاً طويلاً في التواصل مع ناديه السابق للتعاقد معه، مستغرباً عدم لعبه، رغم جاهزيته الكاملة.