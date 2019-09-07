75 قارباً تتنافس على لقب «الشراعية 43 قدماً» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتجه الأنظار، اليوم، إلى شواطئ دانة الدنيا، دبي، التي تحتضن تظاهرة تراثية رياضية بحرية كبيرة، مع إقامة منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

ومن المنتظر أن يشهد السباق مشاركة ما يصل إلى 75 قارباً، على متنها ما يزيد على 1200 بحار. وسيبدأ في الثالثة عصراً من عمق مياه الخليج العربي لمسافة تزيد على 10 أميال بحرية، حتى خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، على أن تكون نقطة التجمع الأولى لجميع المشاركين أمام فندق أتلانتس لمسافة خمسة أميال بحرية، يتحرك بعدها الجميع إلى مكان بداية السباق، الذي تم اختياره بعناية من أجل تسهيل المهمة على المشاركين.