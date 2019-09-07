«دولي السلة» يطلب من الإمارات استضافة «كأس النخبة»

المصدر: جوني جبور - دبي

طالب الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) نظيره الإماراتي، باستضافة كأس النخبة في العام المقبل، والتي تضم أفضل ستة منتخبات في العالم. وجاء طلب الاتحاد الدولي في أعقاب اجتماع الجمعية العمومية لـ«فيبا»، الذي أقيم في الصين، على هامش بطولة كأس العالم الحالية، وضم رئيس وفد الإمارات إلى الجمعية العمومية رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي، والأمين العام للاتحاد الدولي، اليوناني أندرياس زكليس.

وأكد أمين عام «فيبا» أن طلب الاتحاد الدولي من الإمارات استضافة كأس النخبة، يعود إلى السمعة العالمية التي تحظى بها الدولة، على صعيد استضافتها الناجحة لكبرى البطولات العالمية. وقال زكليس في تصريحات صحافية: «ثقة الاتحاد الدولي كبيرة بقدرة الإمارات على تنظيم البطولة، في ظل الاستضافات العالمية الناجحة لكبرى البطولات، ومنها استضافة دبي صيف عام 2014 كأس العالم للناشئين».

وأوضح: «ليس غريباً على اتحاد كرة السلة الإماراتي السمعة التي يتمتع بها، في ظل تنظيمه وعلى مدى 30 عاماً بطولة دبي الدولية المندرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وتعد إحدى أعرق وأكثر بطولات القارة الآسيوية استمرارية، وتلعب بشكل مستمر دوراً محورياً في لقاء أقطاب السلة، سواء على صعيدي القارة الإفريقية أو الآسيوية».

من جهته، قدّم اللواء إسماعيل القرقاوي، الشكر للاتحاد الدولي على منح سلة الإمارات الثقة لتنظيم هذه البطولة العالمية، وقال القرقاوي في تصريحات صحافية: «استضافة مثل هذه البطولات العالمية تحتاج إلى استعدادات وميزانيات ضخمة، وسنسعى جاهدين لتوفير هذه الإمكانات، بهدف تنظيم هذا الحدث الكبير، في ظل امتلاكنا الكفاءات الإدارية والفنية المؤهلة لإنجاح استضافة البطولات العالمية بالصورة ذاتها التي قدمنا من خلالها بطولة كأس عالم للناشئين في 2014 على أعلى مستوى».

القرقاوي يلتقي رؤساء الاتحادات العربية

حرص رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، اللواء إسماعيل القرقاوي، في الصين، على لقاء ممثلي الاتحادات العربية، حيث بلغ العدد في عمومية الاتحاد الدولي 20 اتحاداً، وناقش القرقاوي خلال اجتماعه غياب بعض الدول عن البطولات التي ينظمها الاتحاد الإقليمي، وفي مقدمتها منتخبات الرجال، بالصورة ذاتها التي اضطر فيها الاتحاد إلى تأجيل البطولة العربية التي كانت مقررة هذا العام إلى 2020، نتيجة قلة عدد المنتخبات التي أبدت رغبتها في المشاركة.

وكشف القرقاوي النقاب عن رغبة لبنان والعراق في تنظيم البطولة القادمة، مع إفساح المجال لبقية الاتحادات العربية للتقدم بطلب الاستضافة، وتطرق رئيس الاتحاد العربي إلى معاناة اتحاده غياب معظم الدول عن استضافة بطولاته، واقتصارها على دول قليلة معينة، منتقداً هذا الغياب، ومطالباً غالبية الاتحادات العربية بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاعبين واللاعبات العرب، بما يضمن استمرارية تطوير السلة العربية.