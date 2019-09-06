اتحاد الشطرنج يعتمد نتائج بطولة الإمارات الفردية للرجال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد اتحاد الشطرنج نتائج بطولة الإمارات الفردية للرجال، التي استضافها نادي الشارقة الثقافي، أخيراً، وأحرز لقبها لاعب نادي أبوظبي للشطرنج ومنتخب الناشئين، عمران الحوسني، وهو اللقب الذي جاء بعد حصوله على لقب بطل العرب للشباب تحت 20 سنة في الأردن.

وقال الاتحاد، في بيان له، عقب اجتماع ترأسه الدكتور سرحان المعيني، إنه أشاد بتصدر منتخب الإمارات للترتيب العام في بطولة العرب للناشئين، التي أقيمت أخيراً في العاصمة الأردنية، وحصول المنتخب على الميدالية الذهبية في الترتيب العام، وذلك بعدما أحرز اللاعبون 14 ميدالية ملونة.