1600 لاعب يشاركون في مونديال القوى لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، أن البطولة التي ستتمتع بتغطية إعلامية واسعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كونها الأكبر من نوعها على الإطلاق، شهدت ارتفاعاً في عدد اللاعبين المشاركين حتى الآن إلى 1600 لاعب من 125 دولة، مشيراً إلى أن التسجيل لايزال مفتوحاً. وتوقع أن تحظى البطولة بوجود جماهيري كبير، لمتابعة المنافسات المتنوعة التي تستمر على مدار ثمانية أيام صباحاً ومساء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم في دبي، حيث استعرضت الاستعدادات للبطولة، التي تحتضنها دبي من الثالث إلى 15 نوفمبر المقبل. وبحث الاجتماع تحضيرات اللجان، وما تم تنفيذه وفق المعايير المعتمدة ومتطلبات الاتحاد الدولي واللجنة الدولية البارلمبية. وتم في الاجتماع الاطلاع على جهود فرق العمل الهندسية، وما تم إنجازه في تهيئة ملاعب التدريب، والمنافسات، ووجود الجمهور، ومناطق الضيافة، ووقوف السيارات، وجميع مناطق الخدمات والدعم التي بدورها ستكون جاهزة أواخر الشهر الجاري.