«الشراعية 43 قدماً» تدشن الموسم الجديد للرياضات البحرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لانطلاقة أنشطة وفعاليات الموسم الرياضي البحري (2019-2020) في السابع من سبتمبر المقبل. وتفتتح السباقات البحرية بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي جاهزيتها التامة لبدء الموسم الجديد، الذي يضم العديد من الأنشطة التي تتمثل في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

ويتضمن الموسم أيضاً عدداً من الفعاليات الاخرى التي تهم محبي الرياضات البحرية بشكل عام مثل الزوارق السريعة والدراجات المائية وقوارب التجديف الحديث ستاندرت وواقف والشراعية الحديثة والألواح المائية الطائرة (كايت سيرف) ومسابقات صيد الأسماك.