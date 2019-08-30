مواطن يخسر 66 كيلوغراماً من وزنه بعد مشاركته في 10 ماراثونات

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف قائد فريق «فتنس الإمارات»، العداء المواطن يوسف الرستماني، أنه تمكن من خسارة 66 كيلوغراماً من وزنه، بعدما واظب على ممارسة الرياضة، وشارك في 10 ماراثونات مختلفة داخل الدولة وخارجها.

وقال الرستماني لـ«الإمارات اليوم» إنه كان يعاني زيادة كبيرة في وزنه، الذي وصل إلى 146 كيلوغراماً، لافتاً إلى أنه قرر ممارسة الرياضة حتى يحافظ على صحته، ويتخلص من الوزن الزائد.

وأضاف: «اخترت المشاركة في سباقات العدو لفئة الماراثون، وذلك انطلاقاً من أن الرياضة يجب أن تكون أسلوب حياة، إلى جانب أنها هواية أحبها، بينما مواظبتي على ممارستها أسهمت في خسارة وزني، والوصول إلى وزني الحالي وهو 80 كيلوغراماً».

وتابع: «شاركت مع فريق فتنس الإمارات في العديد من المبادرات الرياضية المجتمعية، بينما شاركنا في 10 سباقات ماراثون حتى الآن، أبرزها في دبي، ودبلن في أيرلندا، وفالنسيا في إسبانيا، وروتردام في هولندا، وفرانكفورت في ألمانيا، والعديد من المدن الأخرى في قارة أوروبا، بينما ستكون وجهتنا المقبلة هي ماراثون فالنسيا في إسبانيا في شهر ديسمبر المقبل».

وأشار الرستماني إلى أن الفريق أنهى جميع سباقات الماراثون التي شارك فيها بنجاح، مؤكداً أن الفريق بات يضم أكثر من 100 رياضي من أعمار مختلفة، مشدداً على أن الجميع يطمح إلى تمثيل الدولة وتشريفها في مختلف السباقات.

وتحدث قائد فريق فتنس الإمارات عن بدايته مع سباقات الماراثون، فقال: «شاركت للمرة الأولى في سباق للماراثون وكان وزني وقتها 110 كيلوغرامات، ورغم ذلك شاركت في سباق بلغ طوله 42 كيلومتراً، وأنهيت السباق بنجاح».

وأوضح: «لم أكتفِ بممارسة الرياضة من أجل صحتي فقط، لكنني استثمرت تجربتي الشخصية في خدمة الآخرين الذين عانوا من السمنة والوزن الزائد من الجنسين، لذلك قمنا بتأسيس فريق فتنس الإمارات ومقره دبي لهذا الهدف وبأعمار مختلفة، وبعض الأعضاء تصل أعمارهم إلى الستين».

وأكد الرستماني أن فريق فتنس الإمارات يؤدي التدريبات بصورة منتظمة، وتحت قيادة العديد من المدربين الأكفاء المختصين في ذلك المجال، ومن مختلف أنحاء العالم، مبيناً أن الفريق بات لديه أهداف مجتمعية مهمة بالمشاركة في العديد من المبادرات في دبي، كما أن أبرز سباقات الماراثون التي شاركنا فيها في الدولة هو ماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأشار إلى أن الفريق لا يحصل على أي دعم من أي جهة حكومية رياضية، مؤكداً أن أعضاء الفريق يتكفلون بكل شيء خاص بالمشاركات الداخلية والخارجية والتدريبات، وجميع التفاصيل الخاصة بالفريق. بينما ختم تصريحاته بقوله إنه لا يوجد سقف معين لتطلعات الفريق بالنسبة إلى ممارسة الرياضة، مشدداً على أن جميع أعضاء فريق فتنس الإمارات يهدفون إلى تعزيز المفهوم الذي تم من خلاله تأسيس الفريق بأن تصبح الرياضة جزءاً أساسياً في حياة الإنسان، ما ينعكس بصورة إيجابية على جميع تفاصيل حياته.