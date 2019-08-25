انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تطوير المواهب الشابة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من «برنامج دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة» في إسبانيا، بمشاركة 51 لاعباً، وينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة «دو»، ومركز «دو لاليغا للكفاءات العالية»، ويستمر حتى 31 الجاري. وخاض المشاركون في البرنامج مباريات ودية مع فريق قادش الإسباني بمختلف الفئات، كما سيخوضون مباريات مع أفضل أندية إسبانيا. وخضعوا أيضاً لتدريبات بدنية وفنية مكثفة. وقال أمين عام المجلس، سعيد حارب، في تصريح صحافي: «نأمل أن تجني الأندية ثمار نجاح هذا البرنامج، وتستفيد من تطور المواهب الوطنية واكتسابها المزيد من الخبرات التنافسية».