الأبيض الشاب يتعادل مع البحرين في «غرب آسيا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعادل المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 مع المنتخب البحريني سلبياً دون أهداف في افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم للشباب تحت 19 عاماً، المقامة حالياً في فلسطين، لحساب المجموعة الثانية. وخاض المنتخب المباراة التي أقيمت على استاد فيصل الحسيني الدولي بتشكيلة ضمت كلاً من: راكان وليد صالح في حراسة المرمى، محمد المازمي ، نواف سالم الحارثي، أحمد الحمادي، حارب عبدالله سهيل، عبدالعزيز البلوشي، عبدالله حمد المنهالي، فهد بدر باروت، زايد سلطان الزعابي، راشد سرور، حمدان حميد حسن. ويستعد أبيض الشباب لخوض مباراته الثانية اليوم أمام منتخب العراق في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.