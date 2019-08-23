بن هزام: اتحاد الكرة حريص على تطوير التحكيم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقام اتحاد الإمارات لكرة القدم، في مقره بدبي أمس، ورشة تعريفية بقانون اللعبة الجديد وآلية استخدام تقنية الفيديو، بحضور أمين عام الاتحاد محمد بن هزام الظاهري، وراشد أميري المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وأحمد يعقوب مستشار لجنة الحكام، وستيف بينيت المدير الفني لإدارة الحكام، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام ومحللي التحكيم.

وقال بن هزام إن اتحاد كرة القدم حريص على مواصلة العمل لتطوير السلك التحكيمي.

من جانبه، قام الطريفي بعرض أهم الحالات التحكيمية وطرق معالجتها، بعد التعديلات الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك 28 تعديلاً جديداً طرأت على قوانين التحكيم، وسيتم تطبيقها في الموسم الجديد.