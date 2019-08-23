إعلان القائمة الجديدة للمنتخب الأولمبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، ماسيج سكورزا، قائمة المنتخب للمعسكر الخارجي الذي سيقام من 25 الجاري إلى 10 سبتمبر المقبل على مرحلتين، حيث ستقام المرحلة الأولى في سلوفينيا، والثانية في كرواتيا، وذلك ضمن استعدادات الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلند يناير المقبل، والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وضمت القائمة 20 لاعباً، هم: خالد البلوشي وسعيد السعدي وفلاح الجنيبي وعلي غميل (العين)، خلفان النوبي وإسماعيل آل علي وعبدالعزيز الكعبي (شباب الأهلي)، محمد الحمادي، خالد الظنحاني، طحنون الزعابي (الوحدة)، جاسم يعقوب وسعيد إبراهيم (النصر)، ماجد المحرزي (كلباء)، خالد البلوشي وخالد العطاس (بني ياس)، عبدالرحمن العامري (الجزيرة) وراشد خلفان (حتا).

فيما سيلتحق لاعبو الوصل عبدالله علي وفارس المرزوقي وسهيل المطوع اعتباراً من الأول من سبتمبر.