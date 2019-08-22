المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختيار

اختار متابعو حساب نادي الوصل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اللاعب عبدالرحمن علي، كأفضل لاعب في مباراة «الإمبراطور» أمام الهلال السوداني، في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر به علي خلال المباراة.

العكبري

تعجب مدرب النصر، البرازيلي كايو، من استدعاء اللاعب، محمد العكبري، إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره الأخير، كونه مصاباً منذ فترة كبيرة ولايزال يحتاج إلى فترة علاج، إذ جاءت الإصابة من معسكر المنتخب الماضي الذي أقيم في النمسا.

إلغاء

قرر أحد أندية الدرجة الأولى إلغاء كل المعسكرات الداخلية لفرق المراحل السنية، التي كان ينوي القيام بها للاعبين، سواء في أبوظبي أو الفجيرة أو الحمرية، حيث فضّل توفير المبالغ المالية للفريق الأول من أجل المعسكر الخارجي.