بعثة أبيض الشباب تغادر إلى فلسطين اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُغادر ظهر اليوم عبر مطار دبي الدولي بعثة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 لكرة القدم، متوجهة إلى فلسطين للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 30 الجاري بمشاركة ستة منتخبات هي (فلسطين، الإمارات، البحرين، الأردن، قطر، العراق).

وتضم البعثة أعضاء الجهاز الإداري والفني، و23 لاعباً بقيادة المدرب فيردو ميلين.

وقال مدير المنتخب بدر أحمد إن بطولة غرب آسيا تعتبر محطة مهمة من محطات الاعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً ، مشيراً إلى أن الأبيض الشاب أكمل استعداداته للمشاركة في هذه البطولة من خلال معسكر خارجي أقيم في سلوفينيا للفترة من 21 يوليو إلى 10 أغسطس خاض خلاله عدداً من المباريات الودية. وأضاف في تصريحات صحافية: اللجنة المنظمة للبطولة قررت إجراء مراسم القرعة غداً، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.