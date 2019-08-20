فرسان الإمارات يسيطرون علـــى أهم سباقات القدرة في أوروبا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ووام

واصل فرسان الإمارات سيطرتهم على سباقات القدرة في أوروبا، بعدما حصدوا المراكز الأولى في مهرجان محمد بن راشد للقدرة الذي أقيم في يوستن بارك بإنجلترا بمشاركة نخبة من فرسان أوروبا ودول العالم، بمشاركة 650 فارساً وفارسة من الإمارات وأوروبا ومختلف دول العالم، تنافسوا للفوز في الحدث الرياضي الكبير والذي أقيم بتنظيم مؤسسة ميدان بالتعاون مع الاتحاد البريطاني للفروسية ولجنة رياضة القدرة والتحمل البريطانية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وأكد فرسان الإمارات هيمنتهم على موسم السباقات في أوروبا، بعدما تفوقوا في أبرز السباقات المحلية في الموسم الماضي، الذي شهد إقامة سباقات ضمن الأهم على مستوى العالم، بمشاركة أبطال أوروبا والعالم، وأبرزها مهرجان محمد بن راشد ومهرجان ولي عهد دبي في سيح السلم، وكأس رئيس الدولة في الوثبة، بينما يعد مهرجان محمد بن راشد في بريطانيا من أهم سباقات أوروبا، استعداداً للموسم المقبل، الذي سيتضمن إقامة كأس العالم للناشئين في إيطاليا في شهر سبتمبر المقبل.

ويعد مهرجان محمد بن راشد للقدرة من أبرز السباقات في روزنامة سباقات القدرة العالمية، نظراً للمستوى الفني العالمي، والمشاركة المكثفة للفرسان، إلى جانب ارتفاع قيمة الجوائز، ما عزز مكانة الحدث ليصبح محط أنظار المهتمين في سباقات القدرة على مستوى العالم.

من جهته، أشاد مدير نادي دبي للفروسية محمد عيسى العضب، بالإنجاز الذي حققه فرسان الإمارات، مؤكداً أنه يضاف إلى العديد من الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، وقال: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة، التي قادت فرسان دولة الإمارات إلى تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والخارجية المشرّفة»، لافتاً إلى أن إنجازات فرسان الإمارات تتحدث عن نفسها.

وأضاف العضب أن مهرجان محمد بن راشد للقدرة، يُعد أفضل إعداد لفرسان الإمارات، للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أنها فرصة جيدة لتجهيز الفرسان والخيول للموسم المقبل.

وأشار إلى أن دعم سموّه كان له أفضل الأثر في وصول رياضة القدرة في الإمارات إلى أعلى المراتب على مستوى العالم، وقال: «الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسهم كثيراً في تطور رياضة سباقات القدرة في الإمارات ومختلف دول العالم، كما أن دعم سموّه زاد من انتشار وشعبية هذه الرياضة».

وعبّر العضب عن سعادته بتحقيق فرسان الإمارات هذه الانتصارات، مثنياً على الأفضلية التي يتمتعون بها على المستوى العالمي من خلال سيطرتهم على المراكز الأولى في مختلف السباقات التي يشاركون فيها، وأشار مدير عام نادي دبي للفروسية إلى أن البطولة تعتبر مسك ختام سباقات القدرة في «يوستن بارك» للموسم الجاري، بينما أكد على أهمية المهرجان الذي سجل في نسخته الحالية بإنجلترا رقماً قياسياً من ناحية المشاركة بعدد إجمالي بلغ 650 خيلاً.

وأشار مدير عام نادي دبي للفروسية إلى أن المهرجان بدورته الثالثة يسعى إلى نشر رسالة المحبة والسلام عبر رعاية وتنظيم هذه التظاهرة الرياضية التي تعكس ما وصلت إليه الرياضة الإماراتية من تطور ورقي، خصوصاً في ما يتعلق بسباقات القدرة من حيث تطور الخيول وجاهزيتها للمشاركة ومن ناحية التنظيم أيضاً.

وفي ختام فعاليات مهرجان محمد بن راشد للقدرة تم تتويج فرسان الإمارات الذين استطاعوا فرض سيطرتهم المطلقة على جميع المنافسات التي تضمنتها البطولة، مؤكدين ريادتهم عبر الانتصارات الأخيرة في إنجلترا.

الكتبي يتوج بلقب الشوط الرئيس والعامري بطلاً للناشئين

توج الفارس سالم حمد الكتبي بلقب سباق الشوط الرئيس لفعاليات اليوم الثالث من المهرجان لمسافة 120 كيلومتراً والمصنف بدرجتين، ممتطياً صهوة الجواد «اس بانديرازو» لإسطبلات أم سفن، مسجلاً زمناً وقدره 04:38:30 ساعات.

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس محمد عايدة ممتطياً صهوة الجواد «أكابان ديس أولفيرز» لإسطبلات إف ثري، ومسجلاً زمناً قدره 04:52:32 ساعات واحتل المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الحربي، ممتطياً صهوة الجواد «كلودي بارك روكن روبن» لإسطبلات إف إثري، ومسجلاً زمناً قدره 04:55:05 ساعات.

وانتزع الفارس عبدالله علي العامري لقب سباق 120 كيلومتراً للناشئين والمصنف بدرجتين، ممتطياً صهوة الجواد «لونقرون مايكامي» لإسطبلات إف ثري، مسجلاً زمناً قدره 04:47:51 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس راشد حميد الكندي ممتطياً صهوة الفرس «إشفا كونما» لإسطبلات إف ثري، مسجلاً زمناً قدره 04:47:51 ساعات، وحل في المركز الثالث الفارس شاهين يحيى المزروعي، ممتطياً صهوة الفرس «تاميا دو دورزون» لإسطبلات إف ثري، ومسجلاً زمناً قدره 04:48:47 ساعات.

من منافسات المهرجان. وام

«عزيزي للتطوير العقاري» تواصل رعاية المهرجان

واصلت «عزيزي للتطوير العقاري»، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رعايتها لمهرجان محمد بن راشد للقدرة في المملكة المتحدة هذا العام، وذلك للسنة الثالثة على التوالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة «ميدان».

ويشتهر هذا المهرجان الذي أقيم في حديقة يوستن بارك بمنطقة ثاتفورد البريطانية كأبرز فعاليات القدرة التي تشهدها المملكة المتحدة، ويشتمل على أربعة سباقات، لمسافة 120 كيلومتراً، ولمسافة 80 كيلومتراً، حيث شارك فرسان وفارسات من 33 دولة حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري فرهاد عزيزي: «يسرنا أن نسهم في دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرعاية وتشجيع رياضة الفروسية في الإمارات وحول العالم، إذ إن هذا المهرجان الذي يحظى بمكانة مرموقة، يلعب دوراً في تعزيز روابط الصداقة بين الإمارات والمملكة المتحدة، كما يحفز على انتشار هذه الرياضة التي تجمع الناس على اختلاف أصولهم. وتندرج رعايتنا لهذا الحدث في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة ميدان، وتنبع من فخرنا وشغفنا بدعم الفعاليات العالمية الكبرى التي تقوي أواصر الصداقة بين المجتمعات».

• يعتبر مهرجان محمد بن راشد أبرز فعاليات القدرة المقامة في المملكة المتحدة، ويشتمل على أربعة سباقات، لمسافة 120 و80 كيلومتراً، وشارك فيه فرسان وفارسات من 33 دولة حول العالم.

• انتزع الفارس عبدالله علي العامري لقب سباق 120 كيلومتراً للناشئين والمصنف بدرجتين.