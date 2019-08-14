المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عموري

تداول مغردون مقطع فيديو للاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، عمر عبدالرحمن، أثناء حضوره مباراة الوحدة مع النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، مشيرين إلى أنها بادرة جيدة من النجم الدولي في دعم ممثل الدولة.

محترف

علمت «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي اقترب من حسم ملف الأجنبي الرابع، إذ استقر المدرب الأرجنتيني، أروابارينا، على التعاقد مع جناح، خصوصاً مع امتلاك الفريق عدداً كبيراً من اللاعبين في الوسط والهجوم.

تدريبات

بدأ فريق رجال العين للكرة الطائرة تحضيراته للموسم الجديد بقيادة المدرب الجديد، اليوناني جانيس كالمازيديس، ويدافع «الزعيم» في الموسم الجديد عن لقب الدوري العام الذي حققه في الموسم الماضي.